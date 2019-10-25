РИАМО - 25 окт. В Подмосковье в эти выходные состоится фестиваль «Сырная гонка» в Щелкове и еще 64 ярмарки, на которых организуют более 3 тысяч торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы, производители из Московской области и 42 регионов РФ представят не только привычный ассортимент продуктов питания и товаров повседневного спроса, но и эксклюзивную продукцию ручной работы от фермеров и сыроваров, частных пекарен и небольших подсобных хозяйств, от мастеров умельцев и ремесленников», – отметил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

К примеру, в Коломне на улице Советской, у дома 3 пройдет крупная тематическая ярмарка «Дары осени в Подмосковье», где будет создана особая атмосфера в стиле старинных традиций – ярмарка с цирком.

В Ступине на улице Андропова, возле дома 58 также состоится тематическая ярмарка, где пройдет развлекательная программа для детей с участием ростовых кукол.

В Луховицах пройдет традиционная ярмарка «Товары регионов России». Гости смогут приобрести свежую сельскохозяйственную продукцию урожая 2019 года у местных сельхозпроизводителей – фермеров, агропромышленных предприятий, владельцев личных приусадебных участков. Также на ярмарке представлены изделия народных промыслов, книги, керамическая посуда и не только.

Помимо торговли запланирована культурная программа – анимация для детей и взрослых, благотворительные акции, раздача гостинцев пожилым людям, раздача игрушек и сувениров.

Посетители смогут приобрести экопродукты, несколько разновидностей и рыбы и морепродуктов, мясо (курица, индейка, говядина, кролик, свинина), колбасные изделия, копченое и соленое сало, овощи и фрукты, сыры, кондитерские изделия и хлебобулочные изделия, яблоки в корзинах и многое другое.