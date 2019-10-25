РИАМО - 25 окт. Объекты образования в Московской области собрали шесть наград международного конкурса Build School Project 2019, который ежегодно проводится Союзом архитекторов России, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«Серебро за лучший проект получил образовательный центр гуманитарных наук в Одинцове, бронзу – проект школы Wunderpark International School и пристройка к музыкальной школе «Пионерия» в Балашихе. А бронзу за постройку – школа в Домодедове», – говорится в сообщении.

Кроме того, диплом «За создание необычной рациональной формы детского учреждения в условиях окружающего ландшафта» вручили круглому детскому саду на 170 мест в Одинцове. «За чистоту и лаконизм архитектурно-планировочного и колористического решения» еще один диплом получила школа на 550 мест в Красногорске.

Серебряный диплом в номинации «Лучшее решение интерьеров и элементов здания», получил еще один проект – игровая площадка «Домики на дереве» в комплексе МЕГА Химки.

«Идеи современной школы, безусловно, влияют на пространственную организацию зданий и их облик. Московская область уделяет пристальное внимание проектированию объектов образования, рациональным и эффективным планировкам, качественной проработке объемно-композиционных и фасадных решений. Мы рады, что компетентное жюри оценило нашу работу и сразу несколько подмосковных объектов получили почетные награды конкурса», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Третий конкурс Build School Project прошел в рамках международной выставки Build School. Конкурс призван привлечь внимание к проектированию объектов образования и распространению лучших практик на территории России.