РИАМО - 25 окт. Сверток с шестимесячным малышом оставил неизвестный мужчина на улице Щепкина в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД РФ.

«В полицию поступило сообщение о том, что на улице Щепкина неизвестный мужчина оставил сверток черного цвета на тротуаре и убежал. Сотрудники полиции незамедлительно выехали по указанному адресу, где было установлено, что в свертке находится грудной ребенок», – говорится в сообщении.

Ребенка отправили в одно из столичных медучреждений, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полиция в настоящий момент разыскивают мужчину. На вид ему 25-27 лет, имеет азиатскую наружность и худощавое телосложение, волосы темные и короткие. Был одет в синий джинсовый костюм, на шее повязан шарф.

По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Личности родителей устанавливаются.