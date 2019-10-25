РИАМО - 25 окт. УФАС по Московской области за три квартала нынешнего года рассмотрело более 5,7 тысячи жалоб по закупкам, стало больше обоснованных обращений, сообщил в пятницу начальник отдела обжалования закупок Московского областного УФАС России Шимке Матаев.

«За три квартала 2019 года управлением рассмотрено 5753 жалобы. Статистика растет. Растет статистика обоснованных жалоб, выявляется все больше нарушений в законе. <…> Если сравнить с 2018 годом то жалоб было меньше, нарушений было больше», - сказал Матаев в ходе на пресс-конференции в Московском областном УФАС.

Он добавил, что УФАС Подмосковья занимается противодействием правонарушений, в частности, проводятся профилактические мероприятия, в том числе раз в квартал в доме правительства Московской области проходят общественные слушания.

«Мы планируем сделать несколько типовых документов, которые будут способствовать и помогать участникам закупки делать банковские гарантии должным образом. Все это сейчас обсуждается, но мы все-таки планируем в новом году утвердить несколько типовых документов, которые были ранее, но другого типа, по другой специфике, которые будут способствовать улучшению конкуренции в области», - заявил Матаев.

По его словам, новые типовые документы будут доступны на сайте правительства Московской области.