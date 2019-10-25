РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 окт. Арбитражный суд Ставропольского края вынес решение по иску министерства экологии и природопользования Подмосковья к индивидуальному предпринимателю за незаконное размещение отходов в деревне Пуршево Балашихи, за нанесенный ущерб почвам его оштрафовали на 3,7 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По результатам проверки инспекторы эконадзора установили, что ставропольский предприниматель размещал на открытом грунте строительные и коммунальные отходы, чем нанес ущерб почвам.

«В ходе расследования специалисты рассчитали сумму ущерба окружающей среде, которая составила 3,7 миллиона рублей. Арбитражный суд постановил взыскать с нарушителя эту сумму в доход городского округа», – говорится в сообщении.