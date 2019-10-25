РИАМО - 25 окт. Воинский мемориал открылся в подмосковной деревне Ельня в Можайском городском округе после реконструкции, в честь 78-й годовщины начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой на месте мемориального кладбища прошел торжественный митинг, передает корреспондент РИАМО.

Мемориальное кладбище с мемориалом и храмом-часовней во имя Покрова пресвятой Богородицы находится на 125-м километре Минского шоссе. Тут проводили перезахоронение вновь найденных в Можайском округе останков красноармейцев. Всего на кладбище уже перезахоронены останки 123 красноармейцев. В реставрации мемориала принимали участие более 60 благотворителей, среди них муниципальные и региональные СМИ Подмосковья, федеральные СМИ. Были проведены восстановительные работы с облицовкой гранитом, и установлена стела «Звезда».

«Благое дело мы вместе с вами совершили. Только что пели дети, до мурашек, это генетическая память, рассказы взрослых дали этот эффект. <...> Хочу пожелать всем присутствующим, особенно молодежи, не забывать те трагические и победоносные дни, чтобы мы не забывали об этом говорить. <...> В прошлом году мы захоронили здесь семь воинов погибших. Вечная им память! Хотела бы еще выразить слова благодарности всем СМИ, которые не забывают, помогают. Будем впредь восстанавливать все наши памятники», - сказала министр по информационной политике Московской области Анастасия Звягина.

Ведомство курировало проводимые работы.

В торжественном митинге приняли участие ветераны, местные жители, юнармейцы, представители СМИ, которые жертвовали на реконструкцию.

«Я хочу поблагодарить всех от имени участников Великой Отечественной войны, что вы ведете такую работу, не забываете о погибших за нашу Родину, за наш Можайск. А погибшим всем - Царствие Небесное и вечный покой», - отметила ветеран Татьяна Калашникова.

По словам заместителя благочинного Можайского городского округа, протоиерея Родиона Райша, советские воины показывают пример любви, и в наши дни нужно защищать своих ближних от греха и нечистоты, чтобы добрыми делами и мыслями сделать лучше жизнь в Отечестве.

«А вам, дорогие ветераны, многая лета! Чтобы вы учили нас как можно дольше радоваться жизни», - добавил протоиерей.

Выбор места неслучаен - в октябре 1941 года здесь проходили жестокие бои за овладение Минским шоссе - главным стратегическим направлением наступления немцев на Москву. Именно здесь проходил передний край Можайского укрепленного района. 12 октября 1941 года воины 5-й армии приняли первый бой с передовыми частями полевой дивизии СС «Рейх».

Эти позиции оборонял батальон капитана П.И. Романова из 17-го стрелкового полка 32 стрелковой дивизии под командованием полковника В.И. Полосухина. В дотах по обеим сторонам шоссе были установлены противотанковые орудия. Южную часть трассы оборонял батальон курсантов Военно-политического училища имени Ленина.

Бои носили ожесточенный характер на всем протяжении линии обороны, но уже к 18 октября 1941 года линия обороны была прорвана практически на всем протяжении.

Тем не менее шестидневная задержка войск противника у Бородина позволила советскому командованию выиграть время для укрепления ближних подступов к столице, что внесло свой вклад в срыв операции «Тайфун».