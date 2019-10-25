РИАМО - 25 окт. На этой неделе в Подмосковье появились семь новых супермаркетов в Ликино-Дулеве, Люберцах, Коломне, Балашихе, Раменском, Подольске и Павловском Посаде, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Три магазина «Пятерочка» открылись в Ликино-Дулеве на улице 1 мая, дом 4; в Раменском округе в селе Заворов, участок 99А; в Подольске на Ленинградском проезде, дом 5. Кроме того, розничная сеть «ВкусВилл» открыла четыре магазина: в Люберцах (проспект Победы, дом 10/18), Коломне (проспект Кирова, дом 28а), Балашихе (улица Смельчак, дом 17), Павловском Посаде (улица Герцена, дом 12).

«Открытие новых магазинов в Подмосковье обеспечивает достижение нормативов минимальной обеспеченности местного населения торговыми объектами, а также позволяет жителям экономить время, приобретая свежую фермерскую продукцию по приемлемым ценам в шаговой доступности», – сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

С открытием новых супермаркетов у жителей Подмосковья появилось более 50 новых рабочих мест, добавил он.

В супермаркетах представлена широкая ассортиментная линейка продуктов питания, косметических средств и других товаров.

За счет постоянного контроля и тщательного отбора производителей и поставщиков «ВкусВилл» гарантирует стопроцентную натуральность наименований и полное отсутствие химических компонентов в их составе. Кроме того, важным преимуществом сети также является демократичная ценовая политика, которой фирма придерживается с момента начала деятельности.