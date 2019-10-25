РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 окт. Региональный форум «Женское предпринимательство» пройдет в Люберцах 31 октября, он поднимет актуальные темы, которые заинтересуют не только бизнес-леди, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Во время встречи бизнес-сообщества запланированы интересные мероприятия. В этот день в стенах картинной галереи – площадке проведения форума – будут работать мастер-классы, пройдут пленарные заседания, круглые столы. Кроме того, в фуд-зоне участники смогут продегустировать фермерские продукты», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в программе также запланированы бьюти-презентация от стилистов и трансляция видеороликов с коллекцией успешных кейсов участниц мероприятия.

Региональный форум организован агентством инвестиционного развития Московской области, женским сообществом предпринимателей «Нежный бизнес» при содействии Торгово-промышленной палаты и администрации городского округа Люберцы.

Мероприятие пройдет в музейно-выставочном комплексе, он находится по адресу: улица Звуковая, дом №3. Начало в 11:00.