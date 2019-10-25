РИАМО – 25 окт. В Реутове запустили программу TrashBack, предусматривающую скидки в магазинах и льготы при оплате коммунальных услуг за соблюдение правил раздельного сбора отходов, соответствующее приложение доступно в Google Play и App Store, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

Проект TrashBack направлен на системное решение проблемы переработки твердых бытовых отходов и представляет собой систему бонусного поощрения жителей за раздельный сбор мусора.

«Отсортированные отходы предлагается собирать в специальные мусорные мешки с уникальным штрих-кодом, который необходимо отсканировать с помощью мобильного приложения. Когда мешок поступит на сортировочную станцию, ее работники считают уникальный код, а пользователь получит уведомление о начислении бонусных баллов», – говорится в сообщении.

Бонусы можно потратить у партнеров программы TrashBack: соглашения уже подписаны с реутовскими салоном красоты «Студия Светланы Середой» и детской студией «Ласточка», сетью «Кофейня-24» и магазином цветов. Список участников постоянно пополняется, актуальная информация доступна в приложении.

Организаторы предлагают разделять мусор на две фракции: сухие, чистые отходы (бумага, пластик, стекло, металл) и так называемые мокрые, грязные (пищевые отходы, средства личной гигиены, загрязненные продуктами питания емкости).

За один пакет отсортированного мусора начисляется 5 баллов (1 балл – 1 рубль). Кроме того, за раздельный сбор предоставляется 25% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг по вывозу ТКО. На нее могут рассчитывать те, кто не имеет задолженности перед управляющей компанией.

Для получения скидки необходимо указать номер своего лицевого счета и выкидывать не менее пяти идентифицированных по штрих-коду пакетов в месяц. Пока скидка предоставляется в виде зачисляемых на счет баллов, а с 2020 года она будет автоматически учитываться в квитанции на услуги ЖКХ на следующий месяц. Договоренность об этом уже достигнута на уровне администрации муниципалитета.

Плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами введена в Подмосковье с 1 января 2019 года. Согласно постановлению правительства Московской области, жители Реутова должны платить 7,03 рубля за каждый квадратный метр жилья.