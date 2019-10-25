РИАМО - 25 окт. На участие в конкурсе «Лидеры России» подали заявки более 200 тысяч человек со всей страны, активнее всего оказались москвичи, которые подали почти 37 тысяч заявок, сообщил журналистам генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия - страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

«На сегодняшний день мы получили почти 200 тысяч заявок. Еще есть время успеть подать заявку на конкурс «Лидеры России». Регистрация закроется 27 октября 2019 года в 23:59 по времени региона, где подается заявка», - сказал Комиссаров.

В материалах пресс-службы конкурса, подготовленных для пресс-конференции, уточняется, что из Москвы поступило 36,9 тысячи заявок. Также 11,8 тысячи заявок поступило из Подмосковья.

По словам Комиссарова, особое внимание наставников конкурса уделено теме женского лидерства. Так, процент женщин, подавших заявки на участие в конкурсе, увеличился на 3%.

«В прошлом году в конкурсе приняло участие 24% женщин. На сегодняшний день процент женщин уже составляет 27%», - добавил Комиссаров.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. У участников будет возможность побороться за грант в размере 1 миллиона рублей. Помимо основного конкурса, в этом году можно принять участие в одной из новых дополнительных специализаций: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

Подать заявку на конкурс «Лидеры России» могут управленцы не старше 55 лет. При этом нужно иметь опыт руководства: для участников до 35 лет — два года управленческого опыта, для участников старше 35 лет — не менее пяти лет.

Регистрация на конкурс закроется 27 октября. Конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и записать видеоинтервью.