РИАМО - 25 окт. Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений подвели в Московской области, первое место в своей возрастной категории заняла ученица Одинцовского лицея №2 Алена Кашина, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Конкурс проходил с 30 сентября по 11 октября. В нем приняли участие 202 ученика общеобразовательных учреждений из 56 муниципальных образований Подмосковья.

«Алена Кашина, ученица 10-ого класса Одинцовского лицея №2, написала сочинение в форме письма. Оно называется «Там, где живет радуга», в нем Алена размышляет о том, легко ли быть ребенком. Взыскательный экспертный совет высоко оценил работу жительницы нашего округа и теперь ей предстоит представлять Московскую область уже на федеральном этапе Всероссийского конкурса сочинений», — рассказал глава округа Андрей Иванов.

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса сочинений пройдет в Москве 1 ноября.