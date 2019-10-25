РИАМО - 25 окт. В Одинцовском спортивно-зрелищном комплексе 22 ноября пройдет финал конкурс красоты «Душа Подмосковья 2019», в нем принимают участие девушки с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

По итогам отборочных туров в заключительный этап вышли десять красивых и ярких конкурсанток. Им предстоит принять участие в мастер-классах, дефиле и нетворкинге.

«Для всех гостей будет организована концертная программа с участием звезд российской эстрады, кино и телевидения. Обладательница титула «Мисс Душа Подмосковья 2019» получит диплом и ценные призы от организаторов конкурса», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Инициатором проведения конкурса в Одинцовском округе стала Ирина Российская — мастер спорта международного класса по стрельбе из лука, серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Европы, победитель альтернативных Паралимпийских игр Рио-де-Жанейро.