РИАМО - 25 окт. Москвич установил домик для бездомных кошек в одном из дворов на севере города, в кошачьем «отеле» животные могут погреться в «комнатках» с сеном, сообщается на странице Airport/Sokol Da Neighborhood в Facebook.
На фото видно, что убежище для бездомных животных соорудили на газоне во дворе. У деревянного домика на ножках есть крепкая треугольная крыша, которая защищает конструкцию от непогоды. В кошачьем «отеле» пять «номеров», есть и миски для еды. На фото также попали три «постояльца».
Как добавила автор поста, для сохранения тепла в каждом «номере» уложили по мешку ароматного сена.
В комментариях пользователи соцсети поддержали данную инициативу и рассказали, что подобные «теремки» можно найти и в других районах Москвы. Однако один из комментаторов отметил, что некоторые жители дома по соседству с кошачьей «гостиницей» теперь жалуются на запах и «песни» котов.
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