РИАМО - 25 окт. Москвич установил домик для бездомных кошек в одном из дворов на севере города, в кошачьем «отеле» животные могут погреться в «комнатках» с сеном, сообщается на странице Airport/Sokol Da Neighborhood в Facebook.

«С недавних пор бездомным кошкам в одном из дворов рядом с Динамо жить стало теплее и веселее, мой хороший друг Миша установил для них вот такой чудный домик!» – написала в группу Елена Маслова.

На фото видно, что убежище для бездомных животных соорудили на газоне во дворе. У деревянного домика на ножках есть крепкая треугольная крыша, которая защищает конструкцию от непогоды. В кошачьем «отеле» пять «номеров», есть и миски для еды. На фото также попали три «постояльца».

Как добавила автор поста, для сохранения тепла в каждом «номере» уложили по мешку ароматного сена.

В комментариях пользователи соцсети поддержали данную инициативу и рассказали, что подобные «теремки» можно найти и в других районах Москвы. Однако один из комментаторов отметил, что некоторые жители дома по соседству с кошачьей «гостиницей» теперь жалуются на запах и «песни» котов.