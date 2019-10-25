РИАМО - 25 окт. Глава городского округа Серпухов Юлия Купецкая на встрече с молодежью призвала ее активнее участвовать в жизни муниципалитета, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На встрече с Купецкой были школьники, студенты, представители молодежных общественных организаций. Почти два часа собравшиеся говорили о молодежной политике и инициативах.

«Глава муниципалитета пообещала ребятам оказать необходимую помощь, однако попросила активнее принимать участие в жизни городского округа», - говорится в сообщении.

Также на встрече поднимались вопросы организации различных культурных и молодежных мероприятий, развития туризма, взаимодействия с властью через социальные сети.