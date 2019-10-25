РИАМО - 25 окт. В Москве до 1 ноября будут работать мобильные пункты вакцинации от гриппа, после этого процедура будет доступна только в городских поликлиниках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего в Москве 37 таких пунктов, 31 из них расположен у станций метро, три рядом с МЦК, два во флагманских центрах «Мои документы» и один — у железнодорожной платформы «Крюково».

«Четвертый год подряд жители Москвы могут сделать прививку от гриппа в мобильном пункте, например, во время прогулки, по пути на работу или учебу. Это быстро и удобно, а процедура ничем не отличается от той, которая проводится в поликлинике», - рассказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Он добавил, что в этом году прививку сделали уже около 200 тысяч человек.

Мобильные пункты у метро, МЦК и платформы «Крюково» работают по будням с 08:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00, в воскресенье с 09:00 до 16:00. В центрах «Мои документы» врачи дежурят ежедневно с 10:00 до 22:00.

Сделать прививку могут совершеннолетние граждане, при себе нужно иметь паспорт. Вакцинация бесплатна.