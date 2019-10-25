РИАМО - 25 окт. Станцию МЦД-2 Нахабино намерены открыть для пассажиров 21-22 ноября, на объекте работают 500 человек, работы ведут круглосуточно, сообщил РИАМО в пятницу руководитель строительства станции МЦД-2 Нахабино Александр Вальков.

«Пассажиров планируется запускать по готовности станции 21-22 ноября. Она не полностью будет готова к этому сроку. Пока так, чтобы людей пустить. Поезда будут запущены, останется завершить переход. Остается закрыть переход, выполнить отделочные работы, и тогда это будет уже полноценная станция МЦД-2», - сказал Вальков.

По его словам, план заключается в том, что 21-22 ноября пассажиров уже запустят, и они будут пользоваться новыми поездами линии МЦД, однако план еще может измениться. Он также добавил, что здесь выполняются и работы по благоустройству.

«Здесь будет асфальтирование дорожек. Тут очень маленький дворик. Где-то будет асфальт, а где-то гранитная плитка - где-то асфальт, а где-то тротуар», - отметил Вальков.

Запуск первых двух маршрутов МЦД запланирован на конец 2019 года. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» – это 132 километра пути и 66 станций.

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