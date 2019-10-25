РИАМО - 25 окт. Специалисты Мосгосстройнадзора проверили строящийся жилой комплекс в Южном Чертанове на Варшавском шоссе, владение 170Е, ЖК будет готов в первом квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Предусмотрено строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой, дошкольным образовательным учреждением и медицинским центром общей площадью 115,4 тысячи квадратных метров (1-й и 2-й этапы). В ЖК будет расположено 1454 квартиры. На следующих этапах запланировано строительство школы», — говорится в сообщении.

Стройка началась в декабре 2017 года. Монолитные и фасадные работы на жилых корпусах уже окончены.

Специалисты центра экспертиз уже провели пять исследований строящегося ЖК, испытали материалы и конструкции. Были выявлены некритичные нарушения в части толщины защитного слоя бетона и размеров поперечного сечения колонн.

«По итогам проверки ЖК на Варшавском шоссе генподрядчику выдано предписание об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении с наложением штрафных санкций», – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Инспекторы проконтролируют, устранены ли нарушения, в ходе последующих проверок.