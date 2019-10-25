РИАМО - 25 окт. В центральной районной больнице Серпухова за 2 месяца на работу приняли 21 медработника, в том числе четырех участковых педиатров, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Серпухов.

«Обеспеченность кадрами медицинских учреждений остается одной из важных задач системы здравоохранения в городском округе», — говорится в сообщении.

В больнице появились четыре участковых педиатра, два участковых терапевта, три хирурга, два невролога, уролог, анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, эндокринолог, рентгенолог, офтальмолог, кардиолог, два врача УЗИ и заместитель заведующего детским поликлиническим отделением по клинико-экспертной работе – врач педиатр.