РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 окт. Подростки ходили по крыше полуразрушенной Померанцевой оранжереи усадьбы Ивановское в подмосковном Подольске, неравнодушная жительница, ставшая свидетелем происшествия, попыталась уговорить их покинуть опасное место, но они отказались, пришлось вызывать полицию.

«В четверг вечером (24 октября – ред.) возле усадьбы Ивановское на полуразрушенную Померанцевую оранжерею снова забрались подростки в возрасте 13-15 лет. Они ходили по внешней выступающей части карниза второго этажа, через окна на крышу по ее острому ребру», – сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

Еще трое сидели на чугунных лесах крыши. Внутри Померанцевой оранжереи женщина застала еще пятерых.

«В этом возрасте с ними можно только дружить, кричать бесполезно. Спокойно объясняла, что здание аварийное, и крыша может обвалиться. На что ребята ответили, что им не страшно», – сказала свидетель.

По ее словам, подростки регулярно приходят в это здание. Они не понимают, что строение может в любой момент рухнуть, и не отдают себе отчета в том, что существует угроза для их жизней.

Женщина пошла в здание усадьбы Ивановское и вместе с вахтером вызвала полицию, которая через какое-то время приехала на место, после чего подростки ретировались.

«Помимо времени, Померанцевую оранжерею планомерно разрушают и сами люди, постоянно вывозят из нее материалы. На просьбы установить там городское видеонаблюдение по программе «Безопасный город» администрация горокруга отказала под предлогом того, что объект находится в федеральной собственности», – подчеркнула свидетель.

Оперативный комментарий по данному происшествию от представителей правоохранительных органов получить не удалось.