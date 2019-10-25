РИАМО - 25 окт. В городском округе Истра 31 октября пройдет международный форум «Малые города – сердце больших территорий» при поддержке ООН, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Форум приурочен к Всемирному дню городов. В мероприятии примут участие представители органов власти, Торгово-промышленной палаты РФ, банков, крупных вузов, международных компаний. Будет организован телемост с Екатеринбургом, первым российским городом, принимающим празднование Всемирного дня городов, а также с Парижем и Бильбао.

«В каждом большом регионе есть свои уникальные малые города, которые являются центрами притяжения туристов, знаковыми местами с огромным историческим и культурным багажом и потенциалом развития. Малые города привлекательны для своих гостей как хранители истории, культурного наследия и национального колорита страны», — говорится в сообщении.

Форум в Истре поможет укрепить партнерские связи между органами власти и гражданским обществом, распространить передовой опыт улучшения условий жизни и укрепления потенциала округа. В программе будет не только деловая, но и культурная часть. Участники смогут посетить «Новый Иерусалим» и сокровищницу «Особая кладовая» с редкими художественными экспозициями музея.

Место проведения — городской округ Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1, Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». Начало регистрации в 10:00, начала работы форума – в 11:00. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.