РИАМО – 25 окт. Центр опережающей профессиональной подготовки Московской области откроют на базе колледжа «Энергия» подмосковного Реутова в конце ноября, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета.

«Это агрегатор и оператор ресурсов региона для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям и компетенциям. Его «сердцем» станет координационный центр, объединяющий все системы профессионального образования, включая коммерческие и государственные. Услуги будут предоставляться по принципу «одного окна», – говорится в сообщении.

Ранее ход работ по созданию центра проверили глава муниципалитета Станислав Каторов и председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Колледж «Энергия» является федеральной инновационной площадкой. Именно поэтому он одним из первых получил возможность открыть на своей территории перспективный центр», – сказал Каторов.

Учебное заведение также активно развивает образовательные программы профессиональной переподготовки рабочих кадров, реализует муниципальную программу по поддержке и обучению старшего поколения азам компьютерной грамотности. По данным Реутовского информагентства, на сегодняшний день в арсенале образовательного центра – более 70 востребованных направлений обучения.