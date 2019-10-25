РИАМО - 25 окт. В городском округе Чехов следователи выясняют обстоятельства смерти двух братьев-близнецов, тела которых обнаружили в лесном массиве, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«В поселке Ровки в лесном массиве обнаружены тела двух братьев-близнецов 1982 года рождения, давность наступления смерти которых около суток. По данному факту <…> организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

Следователи не выявили на телах мужчин видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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