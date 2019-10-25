РИАМО - 25 окт. В Подмосковье школьники написали региональную диагностическую работу по математике, направленную на определения уровня усвоения курса математики за 5 – 8 классы, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Более 77 тысяч обучающихся девятых классов всех образовательных организациях Московской области написали региональную диагностическую работу по математике», – рассказала Забралова.

Он отметила, что диагностика позволит выявить пробелы в знаниях школьников, благодаря чему педагоги смогут скорректировать учебный процесс при подготовке к ОГЭ. Работа по математике для девятого класса состояла из двух частей — 17 заданий базового уровня и трех задания повышенного уровня.

«Объективность результатов обеспечивается несколькими условиями, во-первых, все обучающиеся одной параллели во всех школах пишут работу одновременно, во-вторых, получение материалов работы становится доступным в день проведения через личные кабинеты школьных координаторов в Единой автоматизированной информационной системе оценки качества образования, кроме того, работы проверяются независимыми экспертами в онлайн-режиме», – отметила Забралова.

Результаты диагностических работ будут объявлены не позднее 30 октября. Следующая диагностическая работа по математике будет проводиться 14 ноября 2019 года, но уже для 10-х классов.