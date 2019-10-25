РИАМО - 25 окт. В Одинцовском городском округе завершили ремонт дорог общего пользования местного значения, запланированный на текущий год, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Общее количество отремонтированных участков составляет 43. Их общая площадь – более 216 тысяч квадратных метров, а протяженность – более 40 километров.

«Всего в 2019 году мы привели в порядок 43 дороги местного значения. Большую часть из них – 25 – за счет субсидии. Площадь данных объектов составила 198,4 тысячи квадратных метров, протяженность более 34 километров. Еще 18 дорог суммарной длиной 6 километров отремонтированы без использования субсидии», – сказал глава округа Андрей Иванов.

Он напомнил, что на территории муниципалитета расположены 820 автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 662 километра и площадью 3,3 миллиона квадратных метров.