РИАМО – 25 окт. Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали, что многие россияне с онкологией поддержали актрису, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По словам родственников Заворотнюк, в свое время в поддержке и внимании артистки нуждались дети, заболевшие тяжелым недугом. Они мечтали встретиться со звездой сериала «Моя прекрасная няня», а Заворотнюк не могла ответить отказом», — говорится в сообщении.

Родные Заворотнюк также отметили, что терапия положительными эмоциями является действенным средством. Некоторые из тех детей уже выросли, справились с раком, и теперь сами поддерживают других людей.

«Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого!» — сообщается на странице группы поддержки актрисы в соцсети Instagram.

Ранее СМИ сообщили, что у 48-летней актрисы диагностировали рак мозга. Ее близкие отказывались комментировать какую-либо информацию о состоянии актрисы, однако недавно они подтвердили, что Анастасия больна, при этом опровергнув все слухи о тяжелом состоянии актрисы. По словам близких Заворотнюк, она не была в коме, не теряла память, ее не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких и так далее. Родные артистки попросили перестать спекулировать на теме ее болезни.