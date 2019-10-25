РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 окт. В пятницу глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил с 90-летним юбилеем труженицу тыла Елену Карнаух, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«От имени президента России, губернатора Московской области, партии «Единая Россия» поздравляю вас с 90-летним юбилеем! Вы – сильная и смелая, с улыбкой на лице! От всего сердца желаю здоровья, оптимизма, теплых и счастливых дней! Спасибо за ваш труд! Спасибо за ваш подвиг!» – сказал Ружицкий.

Глава Люберец вручил Елене Михайловне цветы, подарки и поздравительные адреса.

Елена Карнаух родилась в станице Марьинская Кировского района Ставропольского края. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 12 лет. В 1942 году в станицу, где жила Елена с семьей, зашли немцы. Несколько месяцев территория была оккупирована. Ее отец и отец ее мужа погибли во время ВОВ. Сама Елена работала вместе со сверстниками в колхозе.

Елена Михайловна – труженик тыла. В Люберцах живет с 1959 года.