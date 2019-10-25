РИАМО - 25 окт. Работы по благоустройству парка Малевича в Одинцове начались в июле и первый этап по плану завершат до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Глава округа Андрей Иванов отметил, что общая площадь парка составляет 369 гектаров, именно поэтому благоустройство планируется разбить на три этапа.

«На первом этапе в парке обустроят два поля с подогревом для мини-футбола и парковку, установят многофункциональные павильоны, туалетные модули и видеокамеры, запустят Wi-Fi и организуют пешеходный маршрут», – сказал Иванов.

При реализации второго этапа благоустройства в парке появятся кафе, современное освещение, амфитеатр, летняя сцена, шесть волейбольных площадок с песчаным или резиновым покрытием, четыре моста и элементы навигации.

Кроме того, запланировано создание дополнительных парковочных мест, входной группы и обустройство зоны у местного пруда. Для удобства отдыхающих установят лавки и урны, проложат беговые и пешие дорожки, а также веломаршруты.

Третий этап благоустройства парковой зоны завершится до конца 2020 года. Он включает в себя организацию нескольких входных зон, расчистку прилегающего леса, создание пикниковых точек с навесами, зоны для занятия йогой и волейбольных полей. Также в парке обустроят две площадки для передержки животных.