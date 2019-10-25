РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 окт. Гимназия №2 в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи получила имя ее выпускника, спецназовца, кавалера ордена Мужества Михаила Грачева, погибшего при исполнении служебных обязанностей в 2000 году, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

В торжественном мероприятии приняли участие родители и боевые товарищи Михаила, руководство ГУ Росгвардии по Московской области, представители администрации Балашихи, педагоги и ученики гимназии.

«Михаил исполнял свой долг и до конца был верен Отечеству и службе. Уверен, что его подвиг оставит глубокий след в сердце и сознании каждого школьника, присутствующего сегодня на мероприятии», – сказал начальник ГУ Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Олег Горшков.

Участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске, которая ранее была установлена на фасаде здания учебного заведения, и почтили память Михаила Грачева минутой молчания.

Отец Михаила – Николай Грачев поделился воспоминаниями о детстве сына, которое прошло в городе-герое Севастополе, о становлении характера будущего офицера и его спортивных успехах. Он поблагодарил руководство школы и Главного управления Росгвардии по Московской области за сохранение памяти о сыне.

Старший лейтенант милиции Михаил Грачев, инженер-сапер инженерно-технической группы ОМОН ГУВД по Московской области, погиб в 2000 году при выполнении служебных обязанностей в Северо-Кавказском регионе. Посмертно сотрудник ОМОН был награжден орденом Мужества.