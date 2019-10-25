РИАМО - 25 окт. Более 150 производителей продуктов питания и товаров народного потребления из Московской области принимают участие в роуд-шоу на площадке торговой сети METRO, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Особенность мероприятия: одно мероприятие - одна торговая сеть - пул производителей Московской области. Это позволяет производителям максимально продуктивно вести переговоры с закупщиками, проговаривать все интересующие вопросы, а торговой сети – централизовано доводить информацию до всех заинтересованных в сотрудничестве», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В рамках мероприятия проходит конференция поставщиков и закупочная сессия. На конференции участники обсуждают принципы работы с поставщиками, стандарты качества и безопасности товаров, требования к поставщикам, требования по доставке товаров, а также систему обмена электронными данными, вопросы логистики и рекламы.

«Сегодняшнее роуд-шоу уже третье в нашей истории, первое было проведено в «Ашане», второе - в «Ленте». Там было заявлено 45 соискателей. По результатам более 50% дали положительные результаты, 15% расширили свой ассортимент в «Ленте», 10% заключили договоры», - отметил первый заместитель министра потребительского рынка и услуг Московской области Яков Головченко.