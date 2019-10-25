РИАМО – 25 окт. В Омске начали строить завод по производству катализаторов «Газпром нефти», благодаря этому Московский нефтеперерабатывающий завод будет обеспечен катализаторами отечественного производства, сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, этот проект призван обеспечить потребности российских НПЗ в современных и эффективных катализаторах каталитического крекинга и гидроочистки, необходимых для производства бензина и дизельного топлива стандарта Евро-5, и гидрокрекинга — для процессов глубокой переработки нефти. Эти элементы, необходимые всем НПЗ России для производства моторного топлива и глубокой переработки нефти, сегодня пока полностью импортируются из-за рубежа.

Министерством энергетики РФ проекту присвоен статус национального, в 2019 году проект получил поддержку министерства промышленности и торговли РФ в рамках специального инвестиционного контракта.

Высокотехнологичное производство катализаторов «Газпром нефти» позволит полностью обеспечить потребности российских НПЗ в катализаторах ключевых процессов переработки.