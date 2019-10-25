РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 25 окт. В подмосковных Котельниках установили 26 энергоэффективных светильников и 20 новых опор освещения, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков.

«В рамках программы «Светлый город» установили в Котельниках 26 энергоэффективных светильников и 20 опор освещения – вместо старых, которые были в плохом состоянии. В целом по городу проведена большая работа: благодаря программе и за счет средств бюджета в этом году мы заменили порядка 150 опор, впервые провели инвентаризацию всего наружного освещения и усилили освещение на 25 пешеходных переходах», – написал Булгаков в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, в следующем году работы в этом направлении обязательно продолжатся.