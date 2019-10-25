РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 25 окт. На расширенном заседании комиссии общественной палаты Домодедова с участием представителей инспекции ФНС округа обсудили налог для самозанятых, говорится в сообщении пресс-службы общественной палаты городского округа.

Во встрече 24 октября приняли участие члены общественной палаты округа, начальник инспекции Федеральной налоговой службы по Домодедову Елена Ракитина, заместитель начальника Наталья Иванова, начальник отдела камеральных проверок №2 Раиса Мокробородова и начальник отдела камеральных проверок №3 Ирина Бударина.

«На встрече обсуждался налог на профессиональный доход – налог для самозанятых. Были отмечены преимущества участия граждан в качестве самозанятых, но также была обозначена проблема недобросовестного перевода работников из сотрудников в категорию самозанятых с целью снижения издержек организаций», – говорится в сообщении.

Также в ходе заседания подняли вопросы блокировки расчетных счетов индивидуальных предпринимателей и организаций, основные причины и механизмы разблокировки и вопросы получения налоговых выплат.

«Председатель комиссии Иван Лаврухин отметил положительный опыт взаимодействия общественной палаты и ИФНС на протяжении 2018-2019 годов и выразил надежду на продолжение совместной информационно-разъяснительной деятельности в процессе совместных заседаний комиссии и круглых столов, проводимых общественной палатой», – добавляется в сообщении.