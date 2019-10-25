РИАМО - 25 окт. Около семи километров тротуаров отремонтировали в подмосковном Коломенском городском округе в этом году, на ремонтные работы выделили порядка 35 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Новое покрытие появилось на улицах Гагарина, Добролюбова, Красногвардейской, Калинина, Ленина, Суворова, Дзержинского и Окском проспекте, а также на двух участках по Зеленой улице.

«В этом году впервые за несколько лет мы отремонтировали сразу 11 тротуаров. В этот перечень вошли те участки, за которые активно голосовали коломенцы на портале «Добродел» и о которых нам не раз сообщали жители», - сказал глава муниципалитета Денис Лебедев.

Он добавил, что вид работ заранее согласовывался с общественностью. Так, жители домов по соседству с Красногвардейской улицей сразу попросили выложить данный участок брусчаткой, чтобы тротуар вписывался в концепцию старой части города.

«Тротуар вдоль парка Мира сделали широким и гладким, чтобы коломенцам было комфортно бегать, кататься на велосипедах, самокатах и не мешать друг другу», - заключается в материале.