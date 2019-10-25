РИАМО - 25 окт. В Зоологическом музее МГУ состоялась церемония награждения лауреатов конкурса Международной литературной премии имени Виталия Валентиновича Бианки, дипломы получили молодые авторы из Серпухова, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Серпухов.

«Целью премии является поиск талантливых авторов среди детей, молодежи и взрослых, пишущих произведения о природе и животных, а также поддержка библиотек, реализующих экологически программы», — говорится в сообщении.

Дипломы в номинации «Произведения юных авторов» получили ученики школы №13 городского округа Серпухов Виталина Лысенко и Павел Рогачков.

Награды вручил внук советского писателя Александр Михайлович Бианки. Также в этой номинации свои работы представили участники из Украины, Белоруссии, Туркменистана, Китая и Египта.

Всех гостей церемонии ждали сувениры и возможность посетить бесплатно Зоологический музей.

Конкурс был объявлен в начале 2019 году детским отделением Московской универсальной губернской библиотеки. Он проходил в рамках российско-белорусского международного проекта «Под белыми крыльями».