РИАМО - 25 окт. В подмосковном Серпухове продолжается строительство сразу трех пристроек к действующим школам, в каждой из которых появится 200 дополнительных мест, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Сейчас в школе №9 трудятся порядка 10 человек. Специалисты подготовили основание под заливку и до конца года планируется возвести монолитные конструкции.

«Площадь пристройки составит свыше 3,1 тысячи квадратных метров. После завершения реконструкции школу будут посещать 840 детей», – говорится в сообщении.

Новое здание будет разделено на две основные группы помещений: учебные и общешкольные. В группу учебных помещений войдут учебные классы, лаборатории, методические кабинеты. К общешкольной группе отнесут актовый и спортивный залы, библиотеку, медпункт и столовую.

Дополнительные 200 мест появятся еще в двух школах. Более 30 специалистов в школе №17 сегодня выполняют работы на первом этаже и утеплению фундамента. До конца года рабочие начнут возводить ограждающие конструкции и закончат монолитные работы.

В школе №7 начались подготовительные работы – этом году здесь планируют разработать котлован и начать монолитные работы.

Строительство всех объектов ведется в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование проекта осуществляется из средств областного и муниципального бюджетов.

Ход работ на особом контроле держит глава городского округа Юлия Купецкая. Ввод пристроек в эксплуатацию позволит существенно сократить вторую смену в муниципалитете.