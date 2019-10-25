РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 окт. Полицейские задержали ранее судимого жителя микрорайона Климовск Подольска, подозреваемого в краже денежных средств из сумки женщины, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от местной жительницы о том, что ее знакомый похитил денежные средства из сумки. Общая сумма материального ущерба составила 30 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.