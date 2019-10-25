РИАМО - 25 окт. Глава городского округа Власиха Альберт Алябьев совместно с представителями подведомственных организаций и компаний-подрядчиков совершил обход территории, осмотрел объекты благоустройства, указал на недостатки и пообщался с жителями, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Благоустройство территории Дворца культуры, Цветного бульвара и верхнего озера приближается к завершению. Основные работы сегодня идут в лесной зоне на берегу верхнего озера: облагораживается территория вокруг родника, идет активное строительство беседок, площадки для дрессировки и выгула собак, куда в ближайшее время будут завезены тренировочные элементы», – говорится в сообщении.

На берегах озера очистили береговую зону от бурелома и лесоповала. Здесь оборудовали прогулочные дорожки, площадки для рыбной ловли, зону для пикников и городской пляж, куда уже завезли песок специальной фракции.

Алябьев обратил особое внимание коммунальных служб на недопустимость выгула собак в зоне пляжного отдыха и дал распоряжение об установке специальных запрещающих табличек.

Протяженность прогулочных дорожек по обоим берегам озера составила более 1,7 километра метров, здесь будут установлены более сотни лавочек и урн. Глава обсудил с подрядчиком эксплуатацию моста, соединяющего два микрорайона, а также многочисленных деревянных конструкций, качество их обработки и уход за ними.

Жители поблагодарили главу за организацию комфортного отдыха, а заодно поинтересовались предстоящим обслуживанием и уборкой данной территории в зимний период. Заместитель главы по вопросам ЖКХ Владимир Романов рассказал, что уже закуплена специальная снегоуборочная техника на базе мотоблоков для уборки прогулочных дорожек, а также новая противогололедная смесь, сохраняющая обувь.

Подходит к завершению и благоустройство территории Дворца культуры и Цветного бульвара. Заасфальтированы парковочные пространства, обновлена система наружного освещения на этих участках, установлены и подключены концептуальные уличные «торшеры», идет доставка и установка игрового и спортивного оборудования.

Кроме того, для любителей экстремальных видов спорта скоро будет смонтирован памп-трек – специальная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащая ровных участков.

Вместе с представителями компании «Вл-Телеком» глава округа также обсудил организацию бесплатной зоны Wi-Fi на центральной площади Дворца культуры и установку специального оборудования, благодаря которому жители смогут пользоваться бесплатным интернетом.