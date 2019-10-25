РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 окт. Главное следственное управление СК России по Московской области с целью установления всех обстоятельств нарушения прав граждан взяло на контроль ситуацию с проживанием одной тысячи жителей Балашихи в аварийном доме 1946 года постройки, сообщается на сайте ведомства.

В июне текущего года на приеме у председателя СК России Александра Бастрыкина жители Балашихи рассказали о проблеме почти 1 тысячи человек, проживающих в ветхом доме, признанном администрацией города непригодным. Жильцов хотели переселить в другой дом, но из-за отсутствия оригиналов инвестиционного контракта между ОАО «Мособлкапстрой» и администрацией Балашихи это стало невозможным. Жильцы пожаловались, что проживание в старом доме пагубно сказывается на их здоровье, и они опасаются обрушения здания.

«По указанию председателя СК России следственными органами ГСУ СК России по Московской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Балашихи (часть 1 статьи 293 УК РФ). Однако органами областной прокуратуры постановление о возбуждение этого уголовного дела было отменено. Данное решение обжаловали вплоть до генерального прокурора РФ, однако последним в удовлетворении жалобы следователя было отказано», – говорится в сообщении.

ГСУ СК России по Московской области с целью установления всех обстоятельств нарушения прав граждан, организовало дополнительную проверку. В ходе проверки установлено, что 30 сентября 2005 года администрацией в лице главы Балашихинского района в рамках заключенного контракта с ОАО «Мособлкапстрой» для строительства 6 домов был предоставлен участок площадью 0,6155 гектара кадастровой стоимостью более 45 миллионов рублей.

На данном участке ОАО «Мособлкапстрой» с 2005 по март 2012 года разработал и согласовал проект, построил и ввел в эксплуатацию жилой многоквартирный дом, но до сих пор 12% жилой площади дома не переданы застройщиком администрации для расселения жильцов ветхого жилого фонда. К строительству еще 5 жилых домов по контракту застройщик не приступал, фактически реализовав указанные квартиры в построенном доме на рынке недвижимости.

«По результатам проверки следствием планируется дать оценку действиям генерального директора ОАО «Мособлкапстрой», бывшего главы Балашихинского района и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение)», – заключается в материале.