РИАМО - 25 окт. Столичное правительство добивается признания самостроем офисного комплекса «Квадрат» на Верейской улице недалеко от Аминьевского шоссе в Западном административном округе, пишет в пятницу газета «Ведомости».

По информации издания, в прошлом году городской департамент имущества подал иск к владельцу бизнес-центра – ООО «ПКФ «Ладас». Истец просит обязать собственника «Квадрата» освободить участок от самовольных построек.

«Из решения суда следует: Госинспекция обнаружила, что владелец здания на 13,7 тысячи квадратных метров, построенного в 1985 году, при реконструкции увеличил площадь до 15,5 тысяч квадратных метров. Город передавал «Ладасу» землю в аренду под эксплуатацию здания производственного назначения, для строительных работ фирма должна была получить разрешение, но этого не сделала», - отмечается в материале.

Суд отказал в удовлетворении иска 11 сентября. Решение еще не вступило в силу, вышестоящие инстанции могут его пересмотреть. Как считают юристы, в целом шансы, что бизнес-центр «Квадрат» будет снесен, невелики.

Газета добавляет, что на сегодняшний день в Москве под угрозой сноса находятся 3 тысячи зданий. В их число попали и такие крупные объекты, как бизнес-центры West Park на Очаковском шоссе и «Порт плаза» рядом со станцией метро «Автозаводская».