РИАМО - 25 окт. Дороги Одинцовского городского округа помыли экологически безопасным шампунем в рамках подготовки к зимнему сезону, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения города Одинцово были обработаны моющим средством «Чистодор» с их последующей помывкой. Эти меры позволяют удалить с дорожного полотна мазут, бензин и микрочастицы шин.

«Такие мойки Можайского шоссе и центральных улиц города Одинцово проводятся два раза в год — весной и осенью. Это необходимо для того, чтобы убрать с асфальтобетонных покрытий мазутные, масляные пятна, следы от шин и тем самым повысить эффективность противогололедных реагентов», — сказал глава городского округа Андрей Иванов.

Шампунь, с помощью которого помыли одинцовские дороги, экологически безопасный. В его состав входят поверхностно-активные вещества с антистатическими и бактерицидными добавками со стопроцентной биоразлагаемостью.