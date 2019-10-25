РИАМО – 25 окт. Толпа фанатов бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова собралась возле столичного отеля, в котором остановился Конор Макгрегор, после того, как ирландец позволил себе нелестные высказывания в адрес дагестанского спортсмена, сообщает «Чемпионат».

На опубликованных изданием кадрах видно, что у отеля «Ритц-Карлтон» стоят несколько десятков людей, на входе в здание дежурят бойцы ОМОН.

«Вероятно, причиной недовольства дагестанцев стали слова, сказанные Макгрегором на пресс-конференции», — говорится в сообщении.

Ранее на пресс-конференции в Москве Макгрегор заявил, что Нурмагомедов «боится рисковать, поэтому ничего не заслуживает», а также «дерется с теми, кого может победить».

В октябре 2018 года в Лас-Вегасе прошел турнир UFC 229. Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. Вскоре после поединка произошла массовая драка между двумя спортсменами и их командами. В итоге Нурмагомедова дисквалифицировали на девять месяцев.