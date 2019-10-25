РИАМО - 25 окт. По состоянию на утро пятницы в четырех аэропортах, расположенных в Московском регионе, отменили и задержали 21 рейс, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержано шесть рейсов, в Шереметьеве – пять. В Домодедове шесть рейсов задержали и три отменили.

В подмосковном Жуковском зафиксировали задержку одного рейса.

Информация о задержке или отмене рейса должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

В пятницу воздух в Московском регионе может прогреться до плюс 13 градусов. При облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается.