РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 25 окт. В текущем году за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Дзержинском будет заменено 17 лифтов, сообщила начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и работы с управляющими компаниями администрации округа Оксана Пидгирская.

«Сейчас на улицах Шама, 10 и Томилинской, 14 уже заменены старые грузопассажирские лифты и ведутся пусконаладочные работы. После их запуска в этих домах будут менять и пассажирские кабины вместе с соответствующим оборудованием», – сказала Пидгирская.

Помимо этого, в работе находятся три лифта в трех подъездах дома №17 по улице Лесная.

С 22 октября в городе приступили к работам по замене еще 10 лифтов. Речь идет о трех одноподъездных домах: №№15 и 16 по улице Лермонтова и доме №2 по улице Ленина, где заменят по одному лифту. Еще одна замена запланирована в 4-м подъезде дома №10 по улице Спортивная. Все шесть лифтов заменят в доме №15 по улице Лесная.

В домах, где на подъезд приходится один лифт, работы постараются ускорить.

«Замена лифтового оборудования – очень серьезный процесс. Соответственно подрядчикам дается на это стандартный срок в 30 дней, но мы просим, чтобы они заменили оборудование хотя бы за 20 дней, в том случае, если лифт в подъезде один», – пояснила Пидгирская.

Старое лифтовое оборудование (грузовой и грузопассажирский лифты) заменят на новое в шестом подъезде дома №18 по улице Угрешской, а также в первом и втором подъездах дома №14 по той же улице. Сейчас Фонд капительного ремонта Московской области проводит аукционные процедуры по этим работам.