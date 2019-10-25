РИАМО - 25 окт. Под колесами электропоезда на железнодорожной платформе «Маленковская» в Москве погиб нетрезвый мужчина, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«На платформе «Маленковская» Ярославского направления Московской железной дороги электропоезд смертельно травмировал мужчину. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения и подошел слишком близко к краю платформы, не заметив приближающийся состав», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники транспортной полиции в настоящий момент выясняют все обстоятельства случившегося.