РИАМО – 25 окт. Специалисты ВНИИ труда назвали профессии, которые востребованы на рынке труда сейчас и будут оставаться таковыми в ближайшие несколько лет, сообщает RT.

«В первую очередь к ним относятся массовые профессии, в том числе бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант, бармен», – перечисляется в материале.

Кроме того, будут востребованы профессии, которые уже сейчас являются дефицитными. К примеру, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик и другие.

Эксперты также указали на уникальные профессии, связанные с определенными технологиями, например, в сфере нанотехнологической индустрии.

Специалисты отметили, что ситуация на рынке труда изменяется достаточно медленно, поэтому в период от трех до шести лет отдельные профессии вряд ли исчезнут. При этом сама профессия может видоизменяться, так что работник должен совершенствоваться, чтобы выполнять новые трудовые функции.

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