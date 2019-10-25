РИАМО - 25 окт. На Ленинском проспекте в Гагаринском районе столицы неизвестный разбил стекло автомобиля и похитил из салона барсетку, в которой находились 3,8 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Заявление о краже в полицию подал 67-летний мужчина.

«Неизвестный разбил стекло в автомашине Hyundai Santa Fe, из салона совершил кражу барсетки, в которой находились денежные средства в сумме 3,84 миллиона рублей, принадлежащие пенсионеру», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту кражи возбудили уголовное дело.