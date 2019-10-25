РИАМО – 25 окт. Эксперты сервиса «Яндекс.Деньги» отметили рост среднего размера штрафов за нарушения ПДД в России, также специалисты назвали средний чек за техосмотр в регионах страны, сообщает РБК.

Специалисты проанализировали онлайн-платежи пользователей приложений «Яндекс. Касса» и «Яндекс. Деньги» с января по октябрь 2018 и 2019 годов.

«Средний платеж российских автомобилистов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) увеличился за год с 496 до 531 рублей», — говорится в сообщении.

Самые большие средние размеры штрафов в Москве — 582 рубля, в Красноярске — 579 рублей, а также в Самаре — 531 рубль. Меньше всего в среднем платят жители Волгограда — 436 рублей, Омска — 449 рублей, и Нижнего Новгорода 453 рубля.

Согласно результатам исследования, за год на 22% вырос средний чек на автомобильные товары и услуги. За бензин россияне платят в среднем 819 рублей, больше всего — жители Омска — 1204 рубля. На втором месте Пермь — 1196 рублей, на третьем — Москва — 1129 рублей.

За техобслуживание и ремонт жителя России в среднем отдают 4270 рублей. Больше всего платят жители Ростова-на-Дону — 5228 рублей. Дешевле всего это сделать в Нижнем Новгороде — средний чек равен 640 рублям.

На запчасти и аксессуары средний чек составляет 1632 рубля, в Санкт-Петербурге — 3709 рублей, в Москве — 2194 рубля. За услуги шиномонтажа средний чек в России — 940 рублей, в Перми — 2117 рублей, в Воронеже — 312 рублей.