РИАМО - 25 окт. В подмосковном Серпухове торжественно открыли новый корпус школы №3, в котором создали 300 учебных мест, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Ранее в двухэтажном здании располагался детский дом, сейчас здесь 10 современных классов, просторный актовый зал и удобный гардероб. Сюда придут учиться более 300 школьников начального звена. Дополнительные места позволят предотвратить появление второй смены в школе №3», - говорится в сообщении.

Помимо ремонта, в новом корпусе сделали перепланировку, так как здание лишь частично предназначалось для образовательного процесса. Кроме того, в здании заменили деревянные окна и привели в порядок инженерные сети, включая системы отопления, водо- и электроснабжения, канализации и вентиляции.

Работы по созданию школьного корпуса проводились по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Образование Подмосковья».