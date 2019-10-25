РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 окт. В Центральном парке культуры и отдыха 26 октября выступят артисты шоу-группы «Алмаз», сообщается на официальной странице парков культуры и отдыха горокруга Люберцы в соцсети «ВКонтакте».

«На площадке парка выступят приглашенные артисты - шоу-группа «Алмаз» под руководством Сергея Гевондяна и певица Ирина Левицкая. Приходите послушать, попеть и потанцевать, отличное настроение гарантируем», - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится в 18:00 на входе в Центральный парк со стороны Октябрьского проспекта.