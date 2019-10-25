РИАМО – 25 окт. Минфин и Центробанк планируют вынести на общественное обсуждение законопроект о новой системе пенсионных накоплений, которая позволит россиянам самостоятельно копить на пенсию с помощью поддержки государства, пишет в пятницу газета «Известия».

Гарантированный пенсионный план (ГПП), который собираются ввести с 2021 года вместо так и не внедренного индивидуального пенсионного капитала, фактически станет новой схемой финансирования гражданами своих будущих пенсий. Среди ключевых элементов гарантированного пенсионного продукта – исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений.

«Для стимулирования граждан выплаты и взносы в новой системе предлагается освободить от НДФЛ и предоставить возможность получения налогового вычета. Льготы предусмотрены и для работодателей, которые захотят помочь сотрудникам копить на «вторую пенсию», – отмечается в материале.

Издание добавляет, что в качестве первоначального взноса в ГПП можно использовать накопления, которые граждане сформировали в обязательной системе, или материнский капитал.

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы, вести реестр участников ГПП будет центральный депозитарий (Национальный расчетный депозитарий).

При этом дополнительным стимулом доверия станет привычное гражданам СМС-информирование – россияне будут получать сообщения о поступлении ежемесячного взноса и накопленного объема средств.